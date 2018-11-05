Kaderiniz isminizde mi saklı?

AKRONOFOLOJİ NEDİR?

Eski zamanlarda isimler kişiler için umulan hayat yoluna özgü olarak verilmekteydi. Yıldızların Etkileri hakkındaki bilgiler yaşamlarında bunu bir iş olarak seçen öğrenci ve bilge kişilerce akıllı bir şekilde temsil edilmiştir. Bilge kişiler aynı etkiyi ilave bir araç olarak kavrayarak kendileri de yararlanmıştır. İşte bu sanat ve bilimin adı Akrofoloji olarak adlandırılmaktadır.

"HARFLER ENERJİNİN SEMBOLLERİDİR"

Akrofonoli bize bir isimdeki bağımsız enerji şekillerini belirlememizi sağlamaktadır. Harfler enerjinin sembolleridir. Sizin sahip olduğunuz enerjileri tanımlar.

AKRONOFOLİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

İlk olarak Ari ve maya medeniyetlerinde isimler sembollerle ifade edilmişlerdir..Yazıtlarda isimlerin sembollere dönüştüğünü görmekteyiz.

Bu konuda 6.Yüzyıla kadar herhangi bir araştırma konusu bulunamamaktadır. Sadece 6.Yüzyılda özellikle ispanya ve Portekiz kısımlarında isim koyarken muhakkak anneanne babaanne ve büyük baba isimlerini koymaya başlamışlar . Hem kimin kime ait olduğu ve kiminle akraba olduğu daha iyi anlaşılmıştır.

Akrofonoloji, astroloji'nin başka bir dili gibidir. Tanınmış bir astrolog olan Shirlie 10,000'den fazla kişinin natal haritasını incelemiş ve yıldızlarla kişilerin isimleri arasındaki geçişleri bulmuştur.

Tarihte Orta Asya Türkleri de, Kızılderililer de çocuklarına isim koyarken biraz büyümelerini karakter ve davranışları ortaya çıktıktan sonra isim koyduklarını görüyoruz.

Tarihte insanlık isimlere son derece önem vermiştir. Bu konu ile ilgili araştırmalar birçok ülkede de yapılmıştır. Bu isim koymalarda herkes kolay ve iyi hissettiği isimleri telaffuz etmeye başlamışlar.

HARFLER KARAKTERİ NASIL ETKİLER?

Harfler her zaman için bir titreşim yaratırlar. Her harfi söylediğimizde bu titreşimi 2 yönlü hissederiz: Birincisi kulakla duyarak; kulakla duyduğumuz bu ses kulak içindeki zarı ve orta kulaktaki ve iç kulaktaki titreşimler sinirlerin vasıtasıyla duymamızı sağlar.

İkincisi bedenimizde oluşturduğu hareketti. Bu da harfler söylendiğinde bedenimiz üzerinde kulakla senkronize olarak titreşimlerin absorbe edilmesiyle hissederiz. Bu hissetmek olumlu veya olumsuz etkileri bizde bırakmasına sebebiyet vermektedir. Her harfin titreşimine baktığımızda olumlu ve olumsuz harflerin çeşitlerini görmekteyiz. Olumsuz olan harfler "e – h – ö- r – t – ü – y" dir . Bunların yanına çok olumlu harfler geldiğinde nötür olur. Bize çok fazla zarar vermez.

Zarar vermesi negatif harflerin oluşturduğu isimler bizde aşk, iş, sağlık, para konusunda etkiler.. Dolayısıyla hem karakterimizi değiştirerek farklı noktaya bizi çekip, ciddi şekilde olması gereken birçok şeye mani olur. İşte bu yüzden isimler karakterimizi etkileyerek bizi farklı bir noktaya götürür.