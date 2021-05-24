Kademeli normalleşme sonrası Kabine Toplantısı ne zaman?
Koronavirüs salgını kapsamında kademeli normalleşme sürecine girilmişti. Söz konusu süreçte koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün görülmesinin ardından vatandaşlar, yeni bir Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Vaka sayısının düşmesiyle birlikte tedbirlerin ve yasakların hafifletilip hafifletilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, kademeli normalleşme sonrası Kabine Toplantısı ne zaman? 1 Haziran Kabine toplanacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılır?
Ülke genelinde uygulanan tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Söz konusu sürecin başlamasıyla vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. Vatandaşlar, vaka sayısının düşmesi üzerine yakın tarihte yeni bir Kabine Toplantısının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.
Kademeli normalleşme sürecine ilişkin alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Peki, kademeli normalleşme sonrası Kabine Toplantısı ne zaman?
Kademeli normalleşme sonrası Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantıları genellikle 15 gün arayla gerçekleştirilmektedir. En son 17 Mayıs tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısının yeniden 31 Mayıs tarihinde toplanacağı tahmin ediliyor.