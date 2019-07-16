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KADEM'den itiraf gibi açıklama! "İstanbul Sözleşmesi'nde dinimize aykırı maddeler olduğunun farkındayız"

Son günlerde Mor Çatı ve benzeri eşcinsel sapkınlığı destekleyen derneklerle birlikte TBMM'de "İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması" başlıklı toplantılara katıldığı için muhafazakar kesimin tepkisini çeken Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), gelen eleştirilere cevap verirken itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 15:06
KADEM'den itiraf gibi açıklama! "İstanbul Sözleşmesi'nde dinimize aykırı maddeler olduğunun farkındayız"

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

KADEM’in İstanbul Sözleşmesi’ne verdiği desteklere tepkiler sürerken, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gerçek Hayat Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Gümrükçüoğlu İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan örfe ve dine aykırı maddelere eleştiri ve şerhler getirdiklerine değindi ve “Biz toplumsal cinsiyet eşitliği değil, adaleti istiyoruz.” diye konuştu. 

“İstanbul Sözleşmesi’ni biz imzalamadık”

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramını hayatımıza sokan ve aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması adına toplantılara katılarak halkın tepkisini çeken KADEM’in, sözleşmenin imzalanmasında müdahil olmadığını belirten Gümrükçüoğlu, “İstanbul Sözleşmesi temel olarak şiddetle alakalı bir sözleşme olup, eşcinsellerin haklarını düzenleyen bir sözleşme değildir. Ama bu sözleşmenin içinde örfümüze, dinimize uygun olmayan bazı maddeler olduğunun da farkındayız. KADEM’in temel çalışma alanlarından biri şiddet olduğu için, bu sözleşme ile olan ilintisi de şiddetle alakalı maddeleri.” dedi. KADEM Başkanı bahsi geçen maddelere ilişkin eleştiri ve itiraz şerhlerini de dile getirdiklerini belirterek, “Biz burada toplumsal cinsiyet eşitliği değil, adaleti diyoruz. Kadın ve erkeğin yaratılıştan gelen farklılıklarını dikkate almadan salt bir eşitlik genelde kadının mağduriyetine yol açıyor.” ifadelerinde bulundu.

“Cinsiyetler arasındaki farkları yok etmek sakıncalıdır”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini savundukları gerekçesiyle KADEM’e yöneltilen eleştirilere cevap veren Gümrükçüoğlu, “‘Cinsel yönelim’ ifadesini kabul etmediğimizi açıkladık. Cinsiyetler arasındaki farklılıkların yok edilmesinin sakıncalarını belirttik.” diye konuştu. KADEM Başkanı, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması yönündeki çağrılara ilişkin de, “Bu konunun karar mercii ilgili bakanlıktır. Bu sözleşmenin uygulamadaki kanunu olan 6284’de cinsel yönelim ya da eşcinselliği çağrıştıran herhangi bir ibare yoktur. Burada aslolan İstanbul Sözleşmesi değil, şiddetle mücadeledir.” ifadelerini kullandı. 

KADEM, nafakanın süreli hale getirilmesini istiyor

Erken evlilik mağdurlarına yönelik düzenlenen af yasasına, yasa içindeki boşluklardan dolayı itiraz ettiklerini ve yeniden düzenlenmesini istediklerini belirten Dr. Gümrükçüoğlu, “Madde öyle kurgulanmalı ki, başka mağduriyetler olmamalı, istismarcılar bundan faydalanmamalı. Hepimizin çocuğu var.” diye konuştu. Kadın beyanının esas kabul edilmesinin suistimale açık olduğunu dile getiren KADEM Başkanı, “Bir kadın ‘kocam beni dövüyor’ dediği için kocası hapse girmez. Ancak tedbir kararı olabilir. Bunu suiistimal eden elbette olur. Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için yasanın iyileştirilmesi bizim de beklentilerimiz arasındadır.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:06
  1. KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
  2. İstanbul Sözleşmesi
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

YORUM YAZ

  • K Maraşlı K Maraşlı 11 dk önce
    Ben oyumu vatanın dinim edep aile örf ve Kur an ve sünnete hizmet edilsin ve korunsun diye ak partiye verdim ama gördümki bizim omuzlarımda dünyamızı ve âhiretimzi bitiren boş şeylerle meşgul ettiniz çook yazııık.
  • engineerengineer11 dk önce
    yeni nesil ailelerde , toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlı olarak, bir evde, kadın anne, baba ise erkek olacağına bazı evlerde ikiside erkek, bazı evlerde ikiside kadın, bazı evlerde anne robot, baba insan, bazı evlerde ise baba robot anne insan olabilecek,geleneksel aile yapısının dışında kalan ailelerde çocuk nasıl olacak burası muamma, mesela aile iki erkekten oluşursa veya iki kadından oluşursa bunlar nasıl çocuk yapacak, besbelli sipariş verecekler, veya bir araaile dışından biriyle normal bir ilişkiye girip çocuk yapacaklar , ya da "partner" lerden biri robot olursa çocuk nasıl olacak? başımıza taşyağacak, düşen taşlar aileyi yıkanların başına olsun inşallah, aile yıkılırken görmezden gelen şakşakçıların da başına ise taşların en büyükleri düşsün.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat11 dk önce
    Allahın tarafında olun Allahın hükümlerini istemeyen onu savunmayan şeytanın tarafında olur. Bunlar insanlar arasında hüküm niteliğinde olan işlerdir Bu işlere Allahın hükümlerine göre çözüm üretmeyenler Maide44 göre kafir olurlar Küfür zinadan büyük ve yasa çıkarmak ise etkileyen insanlar sayısınca bu kötülükten zulümden ve adaletsizlikten nasip almak demektir. Peygamberimiz işlerini kadınlara bırakan toplum kurtuluşa ermez demiştir Kanun koymak hüküm vermek islamda peygamberi örnek almak itaat etmek gerektiğini anlamış her müslüman için Allahtan sakınan erkeğin vazifesidir Kadınla ise istişare edilebilirsede böyle dernek kurmak bu işi vaziyfeymiş üstlenmekbüyük bir cahillik olmakla beraber peygamberin hadislerine ve Allahın tehdidine inanan bu işlerden uzak durur Allahın hükümleri topyekün getirmek gereklidir. Medeni kanun isveçten alınmış Allahın evlilikle olan hükümlerine ve onun evliliğe kadına ve koca seçtiği fıtrata yüz çevirilmiştir Şeytanı büsbütün reddetmeyen Allahın hükümlerini küfre düşmemeyi şerefi namusu görmeyen sapmış ve aldanmıştır Ama siz adaleti sağlamak yerine bozgunculuk yapıyorsunuz düzeltmek yerine yamalıyor küfre adapte oluyorsunuz ki bu haramdır Allahın hükümleri demokrasi dediğiniz burada lailik sebebiyle küfre dönüşmüş olan şeyden kıyaslanamayacak zorunlu savunulması gerekendir. Demokrasi ise buradaki dinsizliğe ve yüzçevirilmişliğe dolayısıyla kötülüğe hisse ve paydan ibarettir. Bir kadının dünyadaki tek hedefi saliha hanım olmak olabilir onun vasıfları ise Kuranda ve sünnette mevcuttur.
  • AsınAsın14 dk önce
    Hükümet kaybettiği oyların telafisini toplarla gidermeye çalışıyor avradın surat herif gibi kaş göz ne olacak gayler lesler ahlaksızlar cici gözükmeleri gerekiyor birde din bu işin neresinde
  • Siyasi kavunSiyasi kavun14 dk önce
    Hepiniz bir avuç korkaklarsiniz. Allah'tan korkmak yerine dünya menfaati için olmadık sözleşmelere imza arıyorsunuz. Sonrada kıvıra kıvıra bir hal oluyorsunuz. Hadi bizi kandirsiniz ki kanmadik Rabbini nasıl Kandıracaksin. Yahu madem dine aykırı maddeler var senin orada ne işin var.
  • Cevdet ÇetinkayaCevdet Çetinkaya19 dk önce
    niye kurdunuz ki bu derneği. Saliha bir hanım yetiştirme, öncü olma derneği değil.
  • veliveli22 dk önce
    Farkında mısın?!?!?!?!?!? Yazıklar olsun size o zaman.
  • yusuf toygunyusuf toygun24 dk önce
    oyları ahmetten haticeden al, akılı batılı dieolojilere zebun olmuş kurumlardan...işte bu yüzden bundan sonra ak partiye oy yok!

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