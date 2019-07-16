KADEM'den itiraf gibi açıklama! "İstanbul Sözleşmesi'nde dinimize aykırı maddeler olduğunun farkındayız"

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

KADEM’in İstanbul Sözleşmesi’ne verdiği desteklere tepkiler sürerken, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gerçek Hayat Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Gümrükçüoğlu İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan örfe ve dine aykırı maddelere eleştiri ve şerhler getirdiklerine değindi ve “Biz toplumsal cinsiyet eşitliği değil, adaleti istiyoruz.” diye konuştu.

“İstanbul Sözleşmesi’ni biz imzalamadık”

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramını hayatımıza sokan ve aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması adına toplantılara katılarak halkın tepkisini çeken KADEM’in, sözleşmenin imzalanmasında müdahil olmadığını belirten Gümrükçüoğlu, “İstanbul Sözleşmesi temel olarak şiddetle alakalı bir sözleşme olup, eşcinsellerin haklarını düzenleyen bir sözleşme değildir. Ama bu sözleşmenin içinde örfümüze, dinimize uygun olmayan bazı maddeler olduğunun da farkındayız. KADEM’in temel çalışma alanlarından biri şiddet olduğu için, bu sözleşme ile olan ilintisi de şiddetle alakalı maddeleri.” dedi. KADEM Başkanı bahsi geçen maddelere ilişkin eleştiri ve itiraz şerhlerini de dile getirdiklerini belirterek, “Biz burada toplumsal cinsiyet eşitliği değil, adaleti diyoruz. Kadın ve erkeğin yaratılıştan gelen farklılıklarını dikkate almadan salt bir eşitlik genelde kadının mağduriyetine yol açıyor.” ifadelerinde bulundu.

“Cinsiyetler arasındaki farkları yok etmek sakıncalıdır”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini savundukları gerekçesiyle KADEM’e yöneltilen eleştirilere cevap veren Gümrükçüoğlu, “‘Cinsel yönelim’ ifadesini kabul etmediğimizi açıkladık. Cinsiyetler arasındaki farklılıkların yok edilmesinin sakıncalarını belirttik.” diye konuştu. KADEM Başkanı, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması yönündeki çağrılara ilişkin de, “Bu konunun karar mercii ilgili bakanlıktır. Bu sözleşmenin uygulamadaki kanunu olan 6284’de cinsel yönelim ya da eşcinselliği çağrıştıran herhangi bir ibare yoktur. Burada aslolan İstanbul Sözleşmesi değil, şiddetle mücadeledir.” ifadelerini kullandı.

KADEM, nafakanın süreli hale getirilmesini istiyor

Erken evlilik mağdurlarına yönelik düzenlenen af yasasına, yasa içindeki boşluklardan dolayı itiraz ettiklerini ve yeniden düzenlenmesini istediklerini belirten Dr. Gümrükçüoğlu, “Madde öyle kurgulanmalı ki, başka mağduriyetler olmamalı, istismarcılar bundan faydalanmamalı. Hepimizin çocuğu var.” diye konuştu. Kadın beyanının esas kabul edilmesinin suistimale açık olduğunu dile getiren KADEM Başkanı, “Bir kadın ‘kocam beni dövüyor’ dediği için kocası hapse girmez. Ancak tedbir kararı olabilir. Bunu suiistimal eden elbette olur. Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için yasanın iyileştirilmesi bizim de beklentilerimiz arasındadır.” ifadelerini kullandı.