KADEM'ciler Yusuf Kaplan'ı hedef aldı! Hakaret de ettiler

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İstanbul Sözleşmesi'nin güçlendirilmesi için TBMM'de düzenlenen Mor Çatı, KADEM gibi feminist derneklerle yapılan komisyon toplantısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sözkonusu skandal toplantıya gazeteci yazarYusuf Kaplan da tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve üyelerinin hedefi haline geldi.

Yusuf Kaplan 'ailenin korunması' için uyardı

Sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi, süresiz nafaka, 6284 gibi boşanmaları artıran kanunlara karşı uyarılarda bulunan Yusuf Kaplan, KADEM'cilerin hedefi oldu.

Son attığı paylaşımda "Tanzimat'tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması

millî güvenlik meselesi hâline gelmiştir!" diyen Yusuf Kaplan "Ailenin çözülmesine yol açan Millî Eğitim, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!" uyarısında bulundu.

KADEM'cilerin hedefi oldu

Sapkınlıkları ve aile kurumunu yok etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni sahiplenen KADEM'ciler bu uyarının ardından Yusuf Kaplan'ı hedef aldı. İslam'dan uzak feminist bir çizgi izleyen KADEM'in Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu Yusuf Kaplan'a "Müslüman dilinden ve elinden emin olduğumuz kişidir. Biz ne ara bu güzel hasleti kaybettik?" cevabını verdi.

"KADEM dokunulmaz 'kutsal inek' mi?"

Bu cevaba karşılık veren Yusuf Kaplan, "KADEM dokunulmaz “kutsal inek” midir? Bu nasıl bir nobranlıktır!" dedi.

Yusuf Kaplan'a "Trolleşmiş" hakareti

Çirkin hakaretlerde bulunan KADEM üyesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Şule Albayrak ise yılların yazarı Yusuf Kaplan'a "Trolleşmiş" hakaretinde bulundu. Bu hakareti KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu'nun paylaşması ise şoke etti.

Gümrükçüoğlu'nun paylaştığı Şule Albayrak'ın mesajında "Kadem dokunulmaz değildir ama yıllarca hakikat peşinde koştuğunu sandığımız Y. Kaplan, kara propagandaya teslim olmuş ve trolleşmiştir. Kadem’in faaliyetlerine dair hiç bir araştırma yapmadan üretilen algıyı sahiplenmiş, gerçeğin değil algının esiri olmuştur." denildi.

"Sadece Hakkın, hakikatin gücüne boyun eğerim"

Yusuf Kaplan, kendisi hakkında "trol" hakaretinin ardından sadece Hakk'a boyun eğeceğini ifade ederek "1 eleştiri yaptım

linç edildim güce midesinden bağlı kişilerce! Size/güce boyun eğmemi beklemeyin benden. Hakkın, hakikatin gücüne boyun eğerim sadece. Fikrin bir haysiyeti var. Çiğnetmem! Tayyip Bey'e zarar veriyorsunuz. Aklınızı başınıza devşiriniz." tepkisinde bulundu.

Yusuf Kaplan'a büyük destek

Ailenin korunması adına fikirlerini beyan edip savunan Yusuf Kaplan'a KADEM'cilerin linç etmeye çalışması, yazarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok vatandaştan tepkiyle karşılandı. Birçok kişi Kaplan'ın sözlerine destek verdi.

İşte Yusuf Kaplan'a verilen büyük destek: