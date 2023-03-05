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Siyaset KADEM üyesi AK Partili, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktı!
Siyaset

KADEM üyesi AK Partili, Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yaktı!

KADEM üyesi olan ve AK Partili geçinen Pınar Hacıbektaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çıkışını eleştirip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adeta yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 14:35:00 -

 yeniakit.com.tr 

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyesi, AK Partili geçinen avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masa çıkışına dair değerlendirmelerde bulundu.

Akşener’in hamlesini eleştiren Hacıbektaşoğlu, bu durumun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun lehine olduğunu savundu.

Hacıbektaşoğlu, toplumun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana olduğunu söyledi. Muhalifler kahir ekseriyetle Akşener’i destekleyip Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemezken, KADEM üyesi Pınar Hacıbektaşoğlu’nun, kamuoyunun CHP liderinden olduğunu söylemesi dikkat çekti.

AK Partili avukatın açıklamaları şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti son aylarda oy kaybına maruz kalmış bir partiydi. Yüzde 17 olduğu söylenen oyların kademeli şekilde yüzde 11'lere düştüğü bilinen bir gerçekti. Ben yüzde 11 olduğunu da düşünmüyorum.

Bence Meral hanım git gide partisinin oy kaybının, Kemal beyin ve CHP'nin liderinin cumhurbaşkanı adaylığıyla birlikte kendi partisinin CHP'ye rakip partisi olması gereken bir partinin artık rekabet edemeyeceğini gördü, onun karşısına panikle bir harekette bulundu.

Akşener'in daha sonraki İmamoğlu ve Yavaş çağrısı da bana göre siyasi etiğe hiç uymayan bir şey. Siz kendi partinizin dışında başka partilerin belediye başkanlarını genel başkanlarına karşı bir başkaldırıya davet ediyorsunuz. Bu, Türkiye sosyolojisini, Türkiye kamuoyunun vicdanını hiç okumamak demektir bu.

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