KADEM yani Kadın ve Demokrasi Derneği son günlerde Türkiye’nin gündeminde. İstanbul Sözleşmesi’nde toplumsal yapımızı adeta dinamitleyen, toplum yapımızla dini inançlarımızla örf ve âdetlerimizle taban tabana zıt uygulamalar içeren maddeler olmasına rağmen, maalesef AK Parti içindeki bazı isimler tarafından ve KADEM gibi STK’lar tarafından ısrarla sahiplenmekte. Peki KADEM kimdir? KADEM kimlerden oluşmakta? KADEM yöneticileri kimler?

KADEM kuruluş misyonunu şu şekilde açıklamakta: Kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

KAMEM vizyonu ise “Kadın çalışmaları alanında yerleşik toplumsal kabullerin ve modern Doğu – Batı düşünce yapısının sorunlu kısımlarının dışına çıkarak yeni bir söylem üretmek üzere akademik çalışmalar yürütmek.

Ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleri yapmak.

Kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımının ancak hak ve sorumluluk dengesi gözetilerek gerçekleşeceğine dair toplumsal bilinç oluşturmak.’ olarak ifade edilmekte.

KADEM yönetim kadrosu

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı

Sümeyye Erdoğan Bayraktar

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Hafize Şule Albayrak

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsna Hamiyet Altın

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Derya Yanık

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Fatmanur Altun

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Sevim Zehra Kaya

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Melek Cevahiroğlu Ömür

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül Yıldırım Kara

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Betül Özel Çiçek

Ümmü Gülsüm Çoban

Sedide Yılmaz Akbulut

Ebru Aracı

Nurhayat Kızılkan

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

Nevin Demirel

Gülden Nacar

Esra Varank

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Münevver Geylan

Av. Safa Koçoğlu

Rahmet Savaş

ETİK KURULU ASİL ÜYELER

Hilal Ferşatoğlu

Sultan Işık

Kübra Güran Yiğitbaşı

ETİK KURULU YEDEK ÜYELER

Sevgi Yiğit

Av. Solmaz Kıran Çinkil

Ali Köse