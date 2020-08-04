KADEM kimdir? KADEM kimlerden oluşmakta? KADEM yöneticileri kimler?
İstanbul Sözleşmenin 'aile yapısını bozduğu' ve 'eşcinselliği özendirdiği' ortadayken KADEM, İstanbul Sözleşmesi'ne gelen eleştirilere 16 maddelik açıklamayla yanıt verdi ve Türk aile yapısının temeline dinamit koyan İstanbul Sözleşmesine bir kez daha sahiplendi. Peki kimdir bu KADEM? KADEM kimdir? KADEM kimlerden oluşmakta? KADEM yöneticileri kimler? KADEM açılımı nedir?
KADEM yani Kadın ve Demokrasi Derneği son günlerde Türkiye’nin gündeminde. İstanbul Sözleşmesi’nde toplumsal yapımızı adeta dinamitleyen, toplum yapımızla dini inançlarımızla örf ve âdetlerimizle taban tabana zıt uygulamalar içeren maddeler olmasına rağmen, maalesef AK Parti içindeki bazı isimler tarafından ve KADEM gibi STK’lar tarafından ısrarla sahiplenmekte. Peki KADEM kimdir? KADEM kimlerden oluşmakta? KADEM yöneticileri kimler?
KADEM kuruluş misyonunu şu şekilde açıklamakta: Kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur.
KAMEM vizyonu ise “Kadın çalışmaları alanında yerleşik toplumsal kabullerin ve modern Doğu – Batı düşünce yapısının sorunlu kısımlarının dışına çıkarak yeni bir söylem üretmek üzere akademik çalışmalar yürütmek.
Ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleri yapmak.
Kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımının ancak hak ve sorumluluk dengesi gözetilerek gerçekleşeceğine dair toplumsal bilinç oluşturmak.’ olarak ifade edilmekte.
KADEM yönetim kadrosu
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Hafize Şule Albayrak
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsna Hamiyet Altın
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Derya Yanık
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Fatmanur Altun
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi
Sevim Zehra Kaya
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi
Melek Cevahiroğlu Ömür
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Yıldırım Kara
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Betül Özel Çiçek
Ümmü Gülsüm Çoban
Sedide Yılmaz Akbulut
Ebru Aracı
Nurhayat Kızılkan
DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
Nevin Demirel
Gülden Nacar
Esra Varank
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Münevver Geylan
Av. Safa Koçoğlu
Rahmet Savaş
ETİK KURULU ASİL ÜYELER
Hilal Ferşatoğlu
Sultan Işık
Kübra Güran Yiğitbaşı
ETİK KURULU YEDEK ÜYELER
Sevgi Yiğit
Av. Solmaz Kıran Çinkil
Ali Köse