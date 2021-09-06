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Dünya Kaddafi'nin oğlunu serbest bıraktılar! Türkiye'ye geliyor
Dünya

Kaddafi'nin oğlunu serbest bıraktılar! Türkiye'ye geliyor

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 01:55:00 -
Kaddafi'nin oğlunu serbest bıraktılar! Türkiye'ye geliyor

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Sadi Kaddafi (48) ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti.

Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktardı.

Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

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