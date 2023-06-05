Kaddafi'nin oğlu açlık grevine girdi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin, hapis halini protesto etmek için geçtiğimiz günlerde açlık grevine girdiği bildirildi.

Lübnan'da 2015 yılında gözaltına alınan ve o tarihten bu yana yargılanmaksızın hapiste tutulan oğul Kaddafi, geçtiğimiz cuma günü açlık grevine başladı.

Hannibal Kaddafi 2015 yılında Lübnan'da Emel Hareketi'ne bağlı Şii milislerce kaçırılmış, ardından hapsedilmişti.

Şii milisler Kaddafi'nin serbest bırakılması için, 1978 yılında Libya'da kaybolan Lübnanlı Şii lider Musa Sadr hakkında bilgi talep ediyordu. Sadr kaybolduğu sırada Emel Hareketi'nin lideriydi.

Kaddafi yönetimindeki Libya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında kaybolan Musa Sadr'ın Kaddafi rejimi tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu. Sadr Libya'da kaybolduğunda Hannibal Kaddafi 3 yaşındaydı.

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Hannibal Kaddafi'nin avukatları, açlık grevine giren Kaddafi'nin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor ve başına geleceklerin sorumlusunun Emel Hareketi olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News