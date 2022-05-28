Kaddafi'nin ailesi için yeni karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğulları Muhammed'e altı ay geçerli seyahat izni verildiğini duyurdu.

BMGK'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaddafi ailesinin üç ferdine yönelik seyahat izinlerinin 1 Haziran-30 Kasım tarihlerinde geçerli olduğu bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden ve seyahat edeceği ülkelerden, BMGK'nin Libya Komitesi'ne bildirimde bulunmaları istendi.

Diğer yandan BMGK Libya Komitesi'nin gerektiği takdirde bu kişilerin seyahat iznini uzatabileceği ifade edildi.

BMGK, 27 Şubat 2011'de oy birliği ile Muammer Kaddafi başta olmak üzere Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti.