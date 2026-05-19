Kaddafi rejiminin üst düzey isimlerine beraat

Trablus Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi, 2011 yılında başlayan Libya devrimi sırasında göstericilere yönelik baskı ve şiddet suçlamalarıyla yargılanan eski rejimin 31 üst düzey yetkilisi hakkında beraat kararı verdi.

Kararın, yaklaşık 15 yıl önce başlayan Libya devriminden ve 2014’te açılan davadan yaklaşık 12 yıl sonra çıktığı belirtildi.

Mahkeme açıklamasına göre karar, dosyaların incelenmesi, sözlü savunmaların dinlenmesi ve yasal müzakerelerin ardından alındı.

Beraat eden isimler arasında eski istihbarat şefi Abdullah Senussi ile Bağdadi Mahmudi de bulunuyor.

Ayrıca Mansur Dhao, Muhammed Ebu’l Kasım ez-Zavi ve Muhammed Ahmed eş-Şerif gibi eski rejimin önde gelen isimleri de beraat edenler arasında yer aldı.

Mahkeme, bazı sanıklar hakkındaki beraat kararlarını gıyaben verdi.

Karar, başkanlığını Yargıç Ramazan Ali Balut’un yaptığı heyet tarafından açıklandı.

Mahkeme ayrıca, eski dış istihbarat şefi Ebu Zaid Dorda ve eski başbakan yardımcısı Abdulhafiz Zlitni gibi bazı isimler hakkında ise ölümleri nedeniyle davanın düştüğüne hükmetti.

Söz konusu isimlerin büyük bölümünün, Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından Trablus ve Misrata’daki cezaevlerinde tutulduğu belirtiliyor.

Davanın ilk kararında, 28 Mayıs 2015’te bazı sanıklar hakkında idam ve müebbet hapis cezaları verilmişti.

Ancak daha sonra temyiz sürecinde Libya Yüksek Mahkemesi ilk kararı bozarak dosyayı yeniden Trablus Temyiz Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkeme yaklaşık dört yıl süren yeni yargılamanın ardından beraat kararını açıkladı.

Öte yandan beraat eden bazı isimlerin başka dosyalarda yargılanmaya devam ettiği bildirildi.

Bunlar arasında, 1996’daki Abu Salim hapishanesi katliamı ile bağlantılı davada yargılanan Abdullah Senussi de bulunuyor.

Libya’da 17 Şubat 2011’de başlayan halk ayaklanması, daha sonra silahlı çatışmaya dönüşmüş ve Muammar Kaddafi Ekim 2011’de öldürülmüştü. Böylece Kaddafi’nin 40 yılı aşkın süren iktidarı sona ermişti.

