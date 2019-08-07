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Kadayıflı kuş yuvası tatlısı

Görüntüsü ve farklı tadıyla gönüllerde taht kuracak yepyeni bir kadayıf tarifi...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
Kadayıflı kuş yuvası tatlısı

Birkaç dokunuşla ekstra lezzet katabileceğiniz kadayıfı, birde bu şekilde denemenizi tavsiye ederim.

Malzemeler

  • 400 g tel kadayıf
  • 150 g tereyağı
  • 50 gr hindistan cevizi yağı

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • limon suyu
  • iri çekilmiş ceviz içi

İçi için;

  • Toz şeker

Öncelikle terayağını eritin ve ocaktan aldıktan sonra üzerine hindistan cevizi yağını ilave edin.

Bir kenarda şerbetini kaynatıp, içerisine limon ekleyin. Ilıması için kenara alın.

Kadayıfları tel tel olacak şekilde elinizle açın. 

Ardından düz şekilde serdiğiniz kadayıfların üzerine, tereyağından fırça ile serpiştirin.

İçerisine toz şeker serpip, oklava ile yuvarlayın. 

Dik şekilde yerleştirdikten sonra, cevizi üzerine koyun.

Bir süre bekletip, 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra, soğuk şerbeti üzerine dökerek, soğuduktan sonra servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
  1. kadayıf

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