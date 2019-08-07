Kadayıflı kuş yuvası tatlısı Görüntüsü ve farklı tadıyla gönüllerde taht kuracak yepyeni bir kadayıf tarifi...

Birkaç dokunuşla ekstra lezzet katabileceğiniz kadayıfı, birde bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Malzemeler 400 g tel kadayıf

150 g tereyağı

50 gr hindistan cevizi yağı Şerbeti için; 2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

limon suyu

iri çekilmiş ceviz içi İçi için; Toz şeker Öncelikle terayağını eritin ve ocaktan aldıktan sonra üzerine hindistan cevizi yağını ilave edin. Bir kenarda şerbetini kaynatıp, içerisine limon ekleyin. Ilıması için kenara alın. Kadayıfları tel tel olacak şekilde elinizle açın. Ardından düz şekilde serdiğiniz kadayıfların üzerine, tereyağından fırça ile serpiştirin. İçerisine toz şeker serpip, oklava ile yuvarlayın. Dik şekilde yerleştirdikten sonra, cevizi üzerine koyun. Bir süre bekletip, 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin. İlk sıcağı çıktıktan sonra, soğuk şerbeti üzerine dökerek, soğuduktan sonra servis edin. Şimdiden afiyet olsun...

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