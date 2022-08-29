Kadayıflı karides nasıl yenir? Kadayıflı karides tarifi: Kadayıflı karides tempura sosu ne demek, tarifi

Kadayıflı karides nedir, nasıl yapılır? Kadayıflı karides yemek tarifini en kolay ve pratik tarifini vereceğiz. Bonus tarif olarak ise Kadayıflı karides tempura sosu tarifini haberimize ekledik. Sırasıyla kadayıflı karides nedir, karides tempura sosu ne demek, nasıl yapılır konularına yer vereceğiz. Kadayıflı karides nasıl yenir, kadayıflı karides nasıl yapılır işte tüm detaylar...

Tempura nedir, ne demek, nasıl yapılır? Tempura tekniği nasıl yapılır?

Tempura genelde sebze ya da deniz mahsullerinin un,su ve yumurta ile karıştırılmış bir hamura batırılarak yağda kızartılması ile hazırlanıyor…. Hamuru yapacağınız un, su ve yumurta çok ama çok soğuk buz gibi olmalı…hatta su ve un bir süre buzlukta bekletilmeli.

Tempura sos ne demek, nerelerde kullanılır?

Son dönemde oldukça popüler olan bir kızartma tekniği var: Tempura. Özellikle sebzelerin ve deniz ürünlerinin kızartılmasında kullanılan tempura aslında bir sos.

Karides nedir?

Karides denildiğinde genel olarak akıllara gelen ilk soru karides balık mıdır sorusudur. Karides denizlerde yaşayan kabuklu bir deniz canlısı türüdür Düşük kalorisi ve doymuş yağ içermesi nedeniyle diğer balık türlerinden ayrılır. Böceğe benzeyen görünümü nedeniyle pek fazla tercih edilmeyen karides, tadına bakıldığında vazgeçilmez bir lezzet olarak hafızalara kazınır. Karides pişirmenin püf noktaları bilindiğinde karides yapımı çok kısa süre alır ve çok kolaydır.

Karides, kabuklu deniz mahsulleri arasında en ilgi çeken deniz canlılarından bir tanesidir. Gerek sahip olduğu görüntü gerekse lezzeti ile beyaz et sevenlerin vazgeçilmezidir. Soğuk mavi sularda yaşamayı seven karides, aynı zamanda oldukça bereketli ve sağlıklıdır. Kadayıflı karides aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. İşte kadayıflı karidesin tarifi..

KADAYIFLI KARİDES TARİFİ İÇİN

Kadayıflı karides shot tarifi için malzemeler

100 ml zeytinyağı

3 diş sarımsak

125 ml beyaz özel içecek

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

50 ml soya sosu

500gr kabukları ayıklanmış ama kuyrukları bırakılmış karides

250 gr tel kadayıfı

Marine için sos

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Çiğ tel kadayıfını tek tek karideslerin etrafına sarın. Yağlı fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında kadayıflar kızarana dek 30-45 dakika pişirin.

Kadayıflı karides nasıl yenir?

Birçok pişirilme şekline sahip olan karidesi haşlayabilir, tereyağında kavurabilir, baharatlayarak domates ile birlikte ızgara yapabilir, fırında güvecini ve çorbasını yapabilir ve karides sosu ile birlikte servis edebilirsiniz. Haşladığınız karidesleri salatalara, makarnalara ekleyerek farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Karides dolması, karides cipsi, karides güveci yaparak sıcak yemekler hazırlayabilirsiniz. Avokado salsa ve tartar sos eşliğinde tel kadayıflı karides yiyebilirsiniz.

Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin. Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve son adımda sıcak olarak servis yapın.

Kadayıflı karides Tempura sosunu ister acılı ister acısız yapabilirsiniz.

Acılı Karides Tempura Tarifi İçin Malzemeler

-1.5 su bardağı un

-500 gram karides (orta boy)

-7 yemek kaşığı mayonez

-5 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 adet sade soda

-60 gram sriracha sosu

-Yarım paket kabartma tozu

-2 dal taze soğan veya frenk soğanı

-1 tutam tuz

-1 tutam karabiber

-1 tutam susam

Acılı Karides Tempura Nasıl Yapılır?

İlk olarak karideslerin kabuklarını ayıklayın ve sırt bölgesinde bulunan bağırsakları temizleyin. Mikroplardan arındırmak için, karidesleri 15 dakika tuzlu suda bekletin. Ardından bol suyla durulayın. Mayonez tenceresine elekten geçirilmiş nişasta, un, kabartma tozu, karabiber ve tuzu ekleyin. Malzemeleri karıştırırken soğuk sodayı da yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

Derin bir tencereye sıvı yağ koyarak ısıtmaya başlayın. Karidesleri hazırladığınız harcın içerisine atın ve harcın fazlasını çatal ile süzün. Karidesleri bekletmeden yağın içerisine atın ve kızartın. Bu işlemi hızlı uygularsanız daha iyi sonuç alırsınız. Tek seferde en fazla 3-4 adet karidesi pişirin.

Sosu için; mayonez, sriracha ve susamı bir kabın içerisine alın. Malzemeleri karıştırdıktan sonra karidesleri kızgın yağdan çıkartın. Karidesleri servis tabağına alın. Sosu, küçük bir kaseye koyun ve taze soğanları ince ince doğrayın. Doğradığınız taze soğanları karidesin kenarlarına yerleştirin. Afiyet olsun.

Acılı Tempura Karides Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

*Karidesleri temizlenmiş alırsanız, daha kısa sürede pişirebilirsiniz.

*Yağı kızdırdıktan sonra karidesleri pişirin.

*Birbirine yapışmalarını önlemek için tencere boyutuna göre tek seferde en fazla 3-4 karidesi pişirin.

*Karidesleri kızarttıktan sonra kağıt havluya koyun ve fazla yağını süzdürün.

Karides Çeşitleri

Denizlerde 2500’den fazla karides çeşidi yaşar. Bunlar arasında insanlar tarafından en çok tüketilen karides türleri:

Gökkuşağı karidesi

Altın karides

Kardinal karides

Kristal karides

Çikolata karides

Siyah kaplan karidesi

Yeşil karides

Beyaz inci

Mavi inci

Sakura karides

Turuncu sakura

Kiraz karides olarak sıralanabilir.

Karides Kalori ve Besin Değerleri

Karides besin değeri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

100 -120 gram ağırlığındaki 1 porsiyon karidesin kalorisi 112’dir.

1 adet karides 20 gr ağırlığındadır ve 17 kalori değerindedir.

Karides protein açısından da oldukça zengindir.

1 porsiyon karides yaklaşık olarak 24 gram protein içerir ve bu oran günlük protein ihtiyacının %30’unu karşılar.

Karides vitamin olarak D vitamini ve B 12 kaynağıdır.

Omega 3 yağ asitleri, kalsiyum, potasyum ve selenyum açısından da zengin bir besin olan karidesin kolesterol içeriği yüksektir.

Karidesin Faydaları Nelerdir?

Antioksidan vitamin ve mineral içeriğinden dolayı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kansere karşı vücudu korur.

Karides balığı, yüksek protein içeriği ve düşük kalorili olması nedeniyle sağlıklı zayıflama diyetlerinde tok tutucu özellik sergiler ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Sağlıklı kemik ve diş gelişimini destekler. Gelişme çağındaki çocukların sağlıklı bir kemik ve diş yapısına sahip olmalarına yardımcı olur.

Yetişkinlerde osteoporoz riskini önler.

Beyin gelişimini güçlendirir ve hafızayı arttırıcı özelliğinden dolayı Alzheimer hastalarına önerilir.

Yoğun karoten özelliği ile cilt hücrelerini yenileyerek yaşlanma, kırışıklık ve mat görünüm gibi istenmeyen belirtilerin önüne geçer.

Karides Nasıl Temizlenir?

Karides ayıklama işleminden önce bol su ile yıkanmalıdır.

Yıkanan karideslerin baş ve kol kısımları çekilerek gövdeden ayrılır.

Daha sonra karidesin kabuğu gövdeden çıkarılır.

Karidesin kabuğu çıkarılırken özen gösterilmesi gereklidir çünkü ete zarar verilebilir.

Kabuk çıkartıldığında küçük lif şeklinde uzantılar oluşur.

Bu uzantılarında temizlenmesi gerekir.

Karides temizleme işleminde son aşama ise iç organlarının çıkarılmasıdır.

Karidesin karnı hafifçe yarılarak iç organları çay kaşığı ya da parmak yardımı ile dışarı çıkarılır.

Karides tarif edildiği gibi temizlenirse sorunsuz bir şekilde pişirilebilir.

Karides tüketeceğiniz günlerde temizlemekle uğraşmamak için hazır ve temizlenmiş karidesleri alabilirsiniz.

Paketler halinde satılan hemen pişirmeye uygun karidesleri, evde kısa bir yıkama işleminden geçirerek pişirebilirsiniz.

Karides Fiyatları Ne Kadar?

Karides fiyat aralığı mevsimine göre farklılık gösterir.

Ayrıca karidesin cinsi, büyüklüğü ve tazeliği fiyatlandırılmasında önemli rol oynar.

Çok fazla bulunmaması nedeniyle diğer balık türlerine göre daha pahalı olan karides, özellikle küresel ısınmanın artışından etkilenerek sayıca azalmaktadır.