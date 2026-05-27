  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın çıkışı sonrası dikkat çeken gelişme: İsrail Beyrut’u bombalamadı Savaşta rezil oldular ekonomiye saldırıyorlar Bozuk ağızlı Küfürbaz Fatih'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bayram cevabı Esequibo bölgesinin ülkesine ait olduğunu söyledi Komşuya ultimatom Cebimizdeki Mossad! Özel'in seçim çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Genel başkanın nasıl seçileceği belli! Türkiye Güvenlik Konseyi’nde uyardı Birleşmiş Milletler ilkelerinden uzaklaştı PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak Adalet Bakanı Fenerbahçe’ye müjdeyi verdi! Trabzon'daki şaibeli saldırı yeniden incelenecek Kılıçdaroğlu, faturayı Ekrem’e ve Özgür’e kesti! CHP kimsenin mülkiyetinde değil
Gündem Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı
Gündem

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, (ÇYDD) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. ÇYDD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş'ın "haram paralarıyla" Özgür Özel'e aldığı makam araçlarını satarak gelirini derneğe bağışlama planını reddetti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Özgür Özel’in makam araçlarını Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş’ın "haram paralarıyla" alındığı imasıyla satışa çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Satıştan elde edilecek gelirin kendilerine bağışlanacağını duyan ÇYDD yönetimi, Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

 

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman
CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman

Gündem

CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman

CHP Genel Başkanı'ndan bayram mesajı
CHP Genel Başkanı'ndan bayram mesajı

Gündem

CHP Genel Başkanı'ndan bayram mesajı

CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim
CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim

Gündem

CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim

CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması
CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması

Gündem

CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması

Kılıçdaroğlu, faturayı Ekrem’e ve Özgür’e kesti! CHP kimsenin mülkiyetinde değil
Kılıçdaroğlu, faturayı Ekrem’e ve Özgür’e kesti! CHP kimsenin mülkiyetinde değil

Gündem

Kılıçdaroğlu, faturayı Ekrem’e ve Özgür’e kesti! CHP kimsenin mülkiyetinde değil

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Derneğin açıklamasını sokaktaki anlamı biz bu ülkenin kaymani yeriz ülke dertleriyle ugrasmayiz elimizi kirletmeyin suya sabuna dokunmayan arabalardan gelecek para bizim için çerez parası

Yav he he

İşin ucuna beleş para girerse bunlar için haram helal kıstası asla yoktur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23