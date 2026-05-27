Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül
İsveç merkezli Gilel Storch Ödülü, halkın oylarıyla seçilen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini devirmek için organize edilen Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala'ya verilecek.
Dünyaya hemen her konuda demokrasi ve insan hakları dersi veren Vahşi Batı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye olan düşmanlığı bitmek bilmiyor.
Türkiye içerisindeki trolleri ve fondaşları besleyerek her türlü operasyonel faaliyetleri meşru gören Batı, milletin helal oylarıyla seçilmiş meşru AK Parti hükümetini sokak terörüyle devirmeye kalkışan, Türkiye’yi kaos karanlığına sürüklemek isteyen Gezi Kalkışması'nın baş aktörlerinden birini daha sözde ödül ile aklamaya çalışıyor.
Ödül töreni 7 Eylül’de Stockholm Konser Salonu‘nda (Konserthuset) düzenlenecek.
Ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yaklaşık dokuz yıldır hapiste bulunan vatan haini Kavala’nın adına ödülü eşi Ayşe Buğra Kavala teslim alacak.