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Aktüel

Kadayıfçı Sıtkı Usta karantinadaki vatandaşları unutmadı

Kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs salgını nedeni ile yurtlar yerleştirilerek 14 günlük karantina sürelerini geçiren vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:17:00 -
Kadayıfçı Sıtkı Usta karantinadaki vatandaşları unutmadı

Kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs salgını nedeni ile yurtlar yerleştirilerek 14 günlük karantina sürelerini geçiren vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulundu.


Yarım aşırı aşkın bir süredir Diyarbakırlıların damak tadına hitap eden Kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs salgını nedeni ile bulundukları ülkelerden Türkiye’ye getirilip yurtlara yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alınan vatandaşları unutmadı. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, yurtlarda karantinada bulunan vatandaşlara iftarlık çiğ köfte ikram etti. Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Süleyman Altunbay, korona virüs süreci nedeni ile zor günler geçirdiklerini söyledi. Altunbay, “Daha önce Ankara ve Diyarbakır’da sağlık çalışanlarımıza tatlı ve çiğ köfte hazırlayıp, ikram etmiştik. Bu kez 14 günlük karantina sürecini yurdumuzda geçiren misafirlerimize moral olması hasebiyle, iftar öncesi çiğ köfte ikramında bulunduk. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi olarak önümüzdeki süreçte de ikramlarımıza devam edeceğiz” dedi.

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