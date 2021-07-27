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Kadın - Aile Kadayıf dolma tarifi | Kadayıf dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kadayıf dolma tarifi | Kadayıf dolması nasıl yapılır?

Kadayıf, şerbetli tatlı severlerin favori tatlısıdır. Enfes şerbeti ve çıtır çıtır lezzeti ile kadayıf dolması sizin de favoriniz olabilir. Peki, Kadayıf dolmasının malzemeleri nelerdir ve nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-07-27 21:53:00 -
Kadayıf dolma tarifi | Kadayıf dolması nasıl yapılır?

Sütlü tatlılar kadar şerbetli tatlıların sevenleri çoktur. Öyle ki bazı tatlılar kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. Kadayıfın birçok tatlı çeşidi bulunur. Özellikle kadayıf dolmasının enfes bir lezzeti vardır. Peki, Kadayıf dolması nasıl yapılır? İşte enfes kadayıf tarifi…

Kadayıf dolması için gerekli malzemeler nelerdir?

300 gram taze tel kadayıf

1 su bardağı ceviz

Bulamak için:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Kadayıf dolması nasıl yapılır?

1-Şerbeti hazırlayın.

2-Şeker ve suyu 20 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan almaya yakın içine 3-4 damla limon suyu ilave edin.

3-Şerbeti ocaktan alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra iyice soğuması için buzdolabına koyun.

4-Cevizleri irice dövüp hazırlayın.

5-Hafifçe havalandırdığınız tel kadayıflardan eliniz büyüklüğünde parçalar koparın.

6-Dövülmüş cevizi kadayıfların bir ucuna yerleştirip kenarlarını kapatarak sıkıca sarın.

7-Tüm malzemeyi bu şekilde sarıp dolmaları hazırlayın.

8-Süt, yumurta ve vanilyayı iyice çırpıp dolmaları bu karışıma bulayın.

9-Çok fazla soslu olduğunu düşünürseniz kadayıfları sıkarak yumurtasını azaltabilirsiniz.

10-Sıvı yağı derin bir tencerede iyice kızdırıp dolmaları yağa aktarın.

11-Her tarafını güzelce kızartıp yağdan çıkarır çıkarmaz iyice soğumuş şerbete atın.

12-3-4 dakika sonra şerbetten alıp servis tabağına aktarın.

13-Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun…

 

 

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