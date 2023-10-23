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Yerel Kaçmaya çalışan FETÖ'cü hainler yakalandı
Yerel

Kaçmaya çalışan FETÖ'cü hainler yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 07:54:00 -
Kaçmaya çalışan FETÖ'cü hainler yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi kişilerin, deniz yoluyla Phaselis Koyu'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları bilgisi üzerine, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

Bölgede yapılan aramada, 14 zanlı yakalandı.

Şüpheliler arasında ihraç edilen kurmay albay, üsteğmen ve astsubayların da yer aldığı öğrenildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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