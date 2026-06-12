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Gündem Kaçmasa 13 bin 500 lira ceza yiyecekti! Polisten kaçan sürücüye 470 bin TL ceza kesildi
Gündem

Kaçmasa 13 bin 500 lira ceza yiyecekti! Polisten kaçan sürücüye 470 bin TL ceza kesildi

Yeniakit Publisher
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Kaçmasa 13 bin 500 lira ceza yiyecekti! Polisten kaçan sürücüye 470 bin TL ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, bir süre motosikletle kaçtıktan sonra motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan şahsa, 470 bin lira ceza kesildi. Kaçmasaydı 13 bin 500 lira ile kurtulacaktı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 BHM 938 plakalı motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kaçışını bir süre motosikletle sürdüren sürücü Muhammed G. (21), daha sonra motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli, Süleymaniye Mahallesi Gönül Açan Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

EHLİYETSİZ DİYE KAÇMIŞ

Yapılan incelemede Muhammed G.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, trafiği tehlikeye sokmaktan 10 bin TL, drift yapmaktan 140 bin TL, kırmızı ışıktan geçmekten 5 bin TL, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten 90 bin TL, kask kullanmamaktan 2 bin 500 TL, ters yönde seyretmekten 10 bin TL olmak üzere 469 bin TL cezai işlem uygulandı.

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