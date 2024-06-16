  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Metin Külünk'ten dehşete düşüren uyarı: Bayram sonrasında olacaklara topyekün dikkat

En güzel bayram sürprizi sınırda yaşandı! Nöbet tutan asker çifte bayram yaptı

Antalya Havalimanı rekora koşuyor! 1100 uçak ve 200 bin yolcu

Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı ALPAR! Yurt dışında vitrine çıkıyor

Türkiye doğalgaz hazinesini buldu! Bölgeden fışkırıyor

Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah'a bomba yağdı

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: 3-4 aya büyük savaş çıkacak

Murat Ülker Kurban Bayramı'ndaki hadiselere tepki gösterdi: Rahatsız edici bir durum

Türk petrol ve doğalgazını çalacaklardı! Türk donanmasından o ülkeye operasyon

İstanbul Beyoğlu'nda kaçan kızgın boğa 2 kişiyi yaralayarak mezarlığa daldı
Yaşam Kaçmak isteyen keçi telde asılı kaldı
Yaşam

Kaçmak isteyen keçi telde asılı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-16 22:07:00 -

Adana’da damdan atlayan kurbanlık keçinin elektrik tellerine takılması kameralara yansıdı.

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı. Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23