Kaçırmayın! Bugüne özel fiyatlar! Türkiye’de bir ilk… Deneyim odaklı konsept mağaza!

Dünyadaki 7'nci, Türkiye'deki ilk konsept mağazasını açan MediaMarkt, Tech Arena ile odak noktasına müşteri deneyimini alarak tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

"Markaların ve Teknolojinin Evi" olarak konumlandırılan yeni konsept, tüketiciler ve markalar arasında bir köprü görevi üstlenerek her iki tarafa da özel deneyim sağlıyor.

Toplam 6 bin 500 metrekarelik alana sahip mağazada 19 ünlü markanın butik mağazaları ve satış alanları yer alıyor. Bu deneyim alanlarıyla en yeni teknolojileri ziyaretçiler ile buluşturan mağaza, tüketicilere teknoloji trendlerine dokunarak ürünleri doğrudan deneyimleme imkanı sunuyor.

Tech Arena'da, daha rahat görünürlük için kısaltılmış raf yükseklikleri sunulurken, markaların en son yeniliklerini tüketicilere bizzat anlatabilecekleri butikler bulunuyor.

Servis ve müşteri hizmetlerine özel alanların bulunduğu Tech Arena'da, müşterilerin barista konseptiyle hazırlanan ve sadece kahve ürünlerini inceleyebilecekleri değil, aksine kahvelerini yudumlayıp keyifli vakit geçirebilecekleri özel bir kafeterya da yer alıyor.

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Tech Arena'da mağaza içi daha etkin navigasyon için kolon kullanımına yer verilirken, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sağlanıyor.

"Tech Arena, Avrupa'da da 7'nci, Türkiye'de ise ilk"

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tech Arena'nın, Media Markt'ın 12 ülkede binden fazla mağazası içinde en yeni konsepti olduğunu söyledi.

Yeni konseptin Madrid, Milano, Roma, Viyana, Rotterdam ve Berlin'in ardından İstanbul'da hayata geçtiğini dile getiren Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 bin 500 metrekarelik alanıyla mağazamızda 19 farklı markanın butikleri bulunuyor. Her bir markanın en son ürünlerini getirdiği, deneyimlettiği, kullandırdığı, eğitimlerini verdiği, konusunda uzman personelle açtığımız bir mağaza burası. Avrupa'da teknoloji fuarlarına katıldığımızda markaların en yeni ürünlerini görüyoruz. Biz aslında yeni konseptimizle o fuarları kalıcı olarak İstanbul'a getirmiş olduk."

Acar, uzman personelleriyle tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşattıklarını kaydederek, Tech Arena mağazası ile odak noktalarına müşteri deneyimini aldıklarını vurguladı.

"MediaMarkt hızla büyümeye devam ediyor"

Hulusi Acar, MediaMarkt'ın tamamen deneyim odaklı yeni konsept mağazası Tech Arena'nın Avrupa'da 7'nci, Türkiye'de ise ilk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıl başından bu yana 6 yeni mağaza açtık. Yeni illere giriyoruz. En son Isparta'da, Afyon'da yeni mağaza açılışını gerçekleştirdik. İstanbul'da da yeni mağazalar açtık. MediaMarkt hızla büyümeye devam ediyor. Gittiğimiz illerde ve açtığımız yeni mağazalarda müşterilerimiz bize teveccüh gösteriyor. Çünkü sadece satış yapmak için mağaza açmıyoruz. Biz mağazacılık yaparken müşteri deneyimine odaklanıyoruz. Müşterilerimiz, ürünlerini tamir ettirmek, ürünlerini değiştirip, eskisini verip yenisini almak, zaman zaman da ürün kiralamak için ya da bize bir soru sormak, internetten aldıkları ürünleri buradan teslim almak veya değiştirmek için mağazamızı ziyaret ediyor. Tech Arena mağazamızda da bu hizmetlerin hepsini tüketicilerimize sunuyoruz."

Acar, MediaMarkt'ın en güçlü olduğu ülke olan Almanya'nın hemen ardından genç, dinamik ve teknolojiye meraklı nüfusuyla Türkiye'nin geldiğine dikkati çekerek, "Çok şükür ki Almanya'ya gidip de 'Biz yeni bir mağaza açmak istiyoruz' diye onay istediğimizde daha reddedilmedik. Yeni mağazalar açmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kasım ayı indirimlerine özel olarak hazırlandıklarını bildiren Acar, şahane cuma kampanyalarıyla tüketicileri gerçek indirimlerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Tech Arena'da açılışa özel indirimler devam ediyor

MediaMarkt’ın 29 Ekim'de Marmara Park AVM'de açtığı Türkiye'deki ilk Tech Arena konsept mağazasını ziyaret edenler, açılışa özel kampanyalardan faydalandı.

Buna göre, bugün sona erecek Tech Arena mağazasında geçerli açılış kampanyası kapsamında, Apple Iphone 11 64 GB akıllı telefon 21 bin 999 TL'den, Lenovo IDEAPAD Dizüstü Bilgisayar 12 bin 499 TL'den, Philips 50PUS8808/Uydu Alıcılı Smart 4K UHD LED TV 18 bin 999 TL'den, Dyson V8 Şarjlı Dik Süpürge 9 bin 999 TL'den, Tefal FW201 EASY FRY Fritöz 7 bin 299 TL'den ve Bosch SMS4IKI51T Bulaşık Makinesi 12 bin 499 TL'den satışa sunuluyor.