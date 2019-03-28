Kaçırılan gemiyi Malta ordusu kontrol altına aldı

Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.
28 Mart 2019 Perşembe 09:36
Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.
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