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Eğitim Kaçıncı sınıf öğretmenleri aşı olacak? Öğretmenler nasıl hangi sırayla aşı olacak?
Eğitim

Kaçıncı sınıf öğretmenleri aşı olacak? Öğretmenler nasıl hangi sırayla aşı olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Yüz yüze eğitim adımları 15 Şubat Pazartesi günü köy okulları ve anaokullarında başladı. 1 Mart’ta ise ilkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim öncesinde öğretmenlerin aşılanmasına da başlandı. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? Hangi öğretmenlere aşı yapılacak? Öğretmenler hangi sırayla aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:36:00 -
Kaçıncı sınıf öğretmenleri aşı olacak? Öğretmenler nasıl hangi sırayla aşı olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? 24 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı. Yüz yüze eğitim öncesinde öğretmenler ne zaman aşı olacaklarını araştırmaya başladılar. Öğretmenler hangi sırayla aşı olacak?

Kaçıncı sınıf öğretmenleri aşı olacak? Öğretmenler nasıl hangi sırayla aşı olacak?

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi.

Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı.

Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.

Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek.

Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan ilgili alanların öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.

Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.

Öğretmenlerin aşılanması mart boyunca aralıksız sürdürülecek. Sağlık Bakanlığının Sinovac firmasıyla yaptığı sözleşme kapsamında, yeni Kovid-19 aşılarının martta Türkiye'ye ulaşmasıyla aşılama daha da hızlandırılacak.

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