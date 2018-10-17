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“Kaçan Suudi konsolos İstanbul’a dönüyor!” Biletini bakın hangi güne almış

Ülkesine kaçan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin 18 Ekim Perşembe günü için İstanbul’a geri dönüş bileti aldığı iddia edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:35
“Kaçan Suudi konsolos İstanbul’a dönüyor!” Biletini bakın hangi güne almış

 yeniakit.com.tr  Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi ülkesine kaçtı.Uteybi’nin 18 Ekim Perşembe (yarın) için, Türkiye’de geri dönüş bileti aldığı iddia edildi.

Pazartesi akşamından beri hepimiz Suudi Arabistan Başkonsolosluğunun içindeki gelişmelerle yatıp kalkıyoruz. Başkonsolos Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Tabii normal olarak hemen aklımıza kaçtığı geliyor.

Ben kaynaklarımdan Uteybi’nin yarın, yani 18 Ekim Perşembe için dönüş bileti olduğunu öğrendim. Döner mi? Tabii dönmeme ihtimali var. Öte yandan kendisiyle ilgili çıkacak bir bulgudan dolayı dönmemesi açıkça Suudi devletinin Kaşıkçı cinayetini organize ettiği anlamına gelir. Bu da gelişmelere baktığımızda akla uygun değil. Riyad bir günah keçisi bularak bu işten sıyrılmaya bakıyor. Zaten Konsolos da istişare için çağırıldı deniyor.

İddiayı Nagehan Alçı, HaberTürk’teki köşesinden paylaştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:35
  1. İstanbul
  2. Muhammed el Uteybi
  3. Suudi Arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı

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