0553 313 94 23

Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri bölgede bulundu

Erzurum'da sahibinin elinden kaçtıktan sonra kayıplara karışan kurbanlık inek, 5 gün sonra, nöbet tutan Mehmetçik'in ihbarıyla askeri yasak bölgede bulundu- Kurbanlığın sahibi Necati Demir:- "Sanki yaban keçisi gibiydi. Günlerce ormanda yattık kalktık, nöbet tuttuk. Neyse ki devriye nöbeti tutan askerlerin ihbarıyla kurbanlığın yerini tespit ettik"

13 Ağustos 2019 Salı 12:04
Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri bölgede bulundu

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Erzurum'da sahibinin elinden kaçtıktan sonra kayıplara karışan kurbanlık inek, 5 gün sonra, nöbet tutan Mehmetçik'in ihbarıyla askeri yasak bölgede bulundu.

Yakutiye ilçesinde yaşayan Demir ailesinin bireyleri, kurban pazarından 5 gün önce yaklaşık 400 kilogram ağırlığında inek satın aldı.

Kurbanlık, eve götürülürken kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçarak Atatürk Üniversitesi'ne ait ormanlık alana girdi.

Gözden kaybolan kurbanlığı bulmak için gün boyunca arama yapan aile bireyleri tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

Kurbanlığın kaybolduğu alandaki aramalarını 5 gün boyunca gece gündüz sürdüren ve dönüşümlü gece nöbetleri tutan aile, zaman zaman karşılaştıkları hayvanı yakalama çalışmalarında da başarılı olamadı.

- Nöbet tutan Mehmetçik, yasak bölgede buldu

Kurbanlığın izini tamamen kaybeden aile, Erzurum Hava Meydan Komutanlığında nöbet tutan askerlerin ihbarıyla ineğin yasak bölge çevresinde olduğunu öğrendi.

Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "Kurban Yakalama Timi" görevlilerinin yardımıyla kurbanlığın bulunduğu yerin tespit edilmesi sonrası yakalama çalışmalarına başlandı.

Havalı tabancayla sakinleştirici iğne atılarak yakalanmak istenen kurbanlık, kaçışını Erzurum Havalimanı civarındaki Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde de devam ettirdi.

İlk kaçtığı yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan "firari" inek, uzun süren kovalamaca sonrası atılan ikinci iğne sonucu tekrar geri döndüğü askeri bölge yakınında yakalanabildi.

İğnenin etkisiyle yere düşerek sakinleşen kurbanlık, 5 günün ardından sahiplerine teslim edildi.

- "Günlerce ormanda yattık kalktık, nöbet tuttuk"

Kurbanlığın sahibi Necati Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamyonetten indirildiği sırada birkaç kişiyi yaralayarak kaçan kurbanlığı 5 gündür yakalamak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Üniversiteye ait ormanlık alanda gördükleri kurbanlığı yakalamanın kolay olmadığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Elimizden kaçarak ormanlık alana giren kurbanlığı günde bir veya iki kez görüyorduk. Ormanlık alanda her defasında elimizden kaçmayı başardı. Sanki yaban keçisi gibiydi. Günlerce ormanda yattık kalktık, nöbet tuttuk. Neyse ki devriye nöbeti tutan askerlerin ihbarıyla kurbanlığın yerini tespit ettik. Fotoğrafını gördükten sonra kurbanlığın bize ait olduğunu anladık. Yakalamaya çalıştık olmadı. İğne ile defalarca vuruldu yine düşmedi. Kurban olmak istemiyor mu bilmiyorum. Kurban Bayramı'nın da son günleri, çok şükür yakaladık."

Demir, kurban yakalama hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:04
  1. 5 gün
  2. Erzurum
  3. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi
  4. firari kurbanlık
  5. Kurban Bayramı
  6. Kurbanlık
  7. Necati Demir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biga’da kaybolan 56 koyunu jandarma buldu
    1. Biga’da kaybolan 56 koyunu jandarma..
    2. Ümraniyespor'da kaleci Burak Öğür'ün..
    3. Galatasaray'dan Süleyman Seba için..
    4. Siyonistler ibadet özgürlüğüne de el..
    5. Mersin’de Zafer Bayramı coşkusu ata..
    6. Dilovası’nda bayram coşkusu
    7. Kadınlara 'neden Türkçe..
    8. Darbecilerin silahlı "delil karartma"..
    9. Murakıplar dertlerini KDK başvurusunda..
    10. Beşiktaş Kulübü, Süleyman Seba'yı andı
    11. Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt..
    12. Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2018-2019..
    13. Jandarma ekipleri Mardin’in huzur ve..
    14. Doğu Perinçek'ten 'ajan mısınız?'..
    15. Dkmp Van şube müdürlüğü ekiplerinin..
    16. Mersin’de bayram sonrası ilaçlama..
    17. Donatım Park’taki cesedin kimliği..
    18. Çankaya Belediyesinin dost eli onların..
    19. TFF 1. Lig'de 57. sezon heyecanı
    20. Açık havada sinema keyfi bayramdan..
    21. (Özel) Kilo aldığını sandı, karnından..
    22. Rakamlarda büyük yükseliş! Türkiye..
    23. Kayserispor, Alanya’ya bileniyor
    24. Kayserispor’a genç gurbetçi
    25. Annesini öldürdü, intihar etti
    26. Esad rejimi, çivi bombaları kullanmaya..
    27. Can Yücel kimdir? Can Yücel kitapları
    28. Denizlerimiz BM’nin merkezinde..
    29. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Uçak..
    30. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme