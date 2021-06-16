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Gündem Kaçakçılarla çatışan polis memuru şehit oldu
Gündem

Kaçakçılarla çatışan polis memuru şehit oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Denizlili olduğu öğrenilen polis memurlarından biri yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:17:00 -
Kaçakçılarla çatışan polis memuru şehit oldu

Olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi. 

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesinden olduğu belirlenen şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün kendi mahallesinde toprağa verileceği açıklandı.

 

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Yorumlar

abdrhman

bu yakaladıklarınızın burunlarından fitil fitil getirin ..... p.............. leri bunlar
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