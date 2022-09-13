  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaçakçılara kaçacak delik yok
Gündem

Kaçakçılara kaçacak delik yok

Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:45:00 -

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda bölge trafik uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, sürücü B.E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23