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Gündem Kaçak yapı yıkımında büyük arbede
Gündem

Kaçak yapı yıkımında büyük arbede

Türkiye'nin en güzel koylarında CHP'li Muğla Belediyesi'nin yıllardır izin verdiği kaçak yapıların yıkımı için gelen ekiplerle muhit sakinleri arasında arbede yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 14:10:00 -

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçakyapılara karşı büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin en güzel koylarına sahip bölgelere yapılan kaçak yapılar, uzun zamandır yıkılıyor. 

Yıllardır CHP'nin yönetiminde olan bölgelerde yükselen kaçak yapılar tek tek tespit edildi. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemlerine bugün başlanacaktı.

Yıkım faaliyetlerini başlatmak üzere Menteşe Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye gitti. Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı.

Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan 100 asker ile 50 jandarma sevk edildi. Ekipler, toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı.

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda yıkımın başlaması bekleniyor.

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