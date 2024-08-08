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Yerel Kaçak ve Sahte Alkol Uygulaması
Yerel

Kaçak ve Sahte Alkol Uygulaması

Yeniakit Publisher
2024-08-08 09:22:00 -
Kaçak ve Sahte Alkol Uygulaması

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan Kaçak ve Sahte Alkol Uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlenirken 2 bin 177 şahıs sorgulandı ve aranan 2 kişi yaralandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayişi ile kamu güvenliğinin sağlanması, kaçak-sahte alkollü içki satışına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması maksadıyla, tekel bayi, büfe, bakkal, nargile cafe gibi isimler altında faaliyet gösteren işyerlerinde Türkiye Kaçak ve Sahte Alkol Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 14 büfe, 5 alkollü restoran, 47 bakkal ve iş yeri kontrol edildi. 2 bin 177 şahsın sorgulandığı uygulamada aranan 2 şüpheli ise yakalandı.

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