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Yerel Kaçak silah ticareti operasyonu
Yerel

Kaçak silah ticareti operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-03-15 07:53:00 -
Kaçak silah ticareti operasyonu

Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması çalışmaları çerçevesinde Kütahya ve Afyonkarahisar’da toplamda 7 adrese eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet fişek, 2 adet tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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