THY- Banjul
0553 313 94 23

Kaçak silah atölyesine baskın!

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaçak silah ürettikleri öne sürülerek gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 23:36
Kaçak silah atölyesine baskın!

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaçak silah ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aykut Mahallesi'nde yasa dışı silah üretildiğine dair duyum alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, K.A ve H.A'nın atölyesinde arama yaptı.

Çok sayıda el yapımı tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi

Aramada, 10 el yapımı tabanca, çeşitli marka ve çaplarda 161 fişek, 25 tabanca şarjörü ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:36
  1. Trabzon
  2. kaçak silah
  3. el yapımı silah
  4. Düzköy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak silah atölyesine baskın!
    1. Kaçak silah atölyesine baskın!
    2. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:
    3. Malatya'da yolcu midibüsünün devrilmesi
    4. Bursa Valiliğinden dolandırıcılık..
    5. MediaMarkt "Şahane Cuma" indirimini..
    6. Kırıkklale'de gıda zehirlenmesi..
    7. Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz..
    8. BM'den tüm devletlere açık mektup:..
    9. İşitme kaybında en önemli evre ilk 2 yaş
    10. Ayrı yaşadığı eşini bıçakladı
    11. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    12. 8 ilde FETÖ operasyonu! 5 asker..
    13. Trump, Cemal Kaşıkçı'nın suikastından..
    14. Basketbolda maçın ardından
    15. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    16. Avrupa ülkesinden Suudilere yaptırım!
    17. Farenjitin çaresi udu hindi
    18. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    19. Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan kişi..
    20. Saçların kabarmaması için pratik..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı