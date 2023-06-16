  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü

Gabar ve Cudi’den sonra orada da dev petrol rezervi bulundu!

16 Haziran 2014: Senarist/Yazar Ayşe Şasa'nın vefatı

16 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Akşener'in eski danışmanı ifşa etti! İYİ Parti'yi kimin yönettiğini açıkladı

Tanju Özcan ve Abdüllatif Şener tartıştı: Sizin gibi badem bıyıklılara...

İran Cumhurbaşkanı’nın eşi: Türkler İran’ın daimi düşmanıdır

'Altın alın' diye bas bas bağıran uzmanlardan şok tahmin: Bundan alan parasını ikiye katlıyor! İşte altın fiyatları

Dolar 23, 60 TL! Rus bankası doları görmek istemiyor: Dolar yerine o hamle! Ruslar harekete geçti
Yerel Kaçak sığınmacıların yaşadığı evlere baskın: 96 kişi yakalandı
Yerel

Kaçak sığınmacıların yaşadığı evlere baskın: 96 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 09:57:00 -
Kaçak sığınmacıların yaşadığı evlere baskın: 96 kişi yakalandı

İstanbul’da, uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele neticesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 96 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde il genelinde dün akşam saat 21.00 sıralarında “Kaçak Göçmen Evi” olarak kullanıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 39 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alınırken, kaçak göçmenleri söz konusu evlerde barındırdıkları tespit edilen M.U.G.(35) ve M.Ş.(47) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yasadışı sığınmacılara yönelik önceki gün Bağcılar ilçesindeki denetimlerde de ülkeye kaçak olarak giriş yapmış, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş yabancı uyruklu toplam 57 kaçak göçmen daha yakalandı.
Birer gün arayla yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 96 kaçak göçmen, sınır dışı işlemlerinin tamamlanabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu göçmenlere yasadışı yollarla evlerini kiraya veren 2 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi.
Söz konusu göçmen evleri, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.U.G. ve M.Ş. isimli 2 kuşkulunun ise polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Ayvacık açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Ayvacık açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı

Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli
Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli

17 kaçak göçmen yakalandı
17 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

17 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23