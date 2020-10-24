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Aktüel Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar
Aktüel

Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:13:22 -
Kaçak sigaraları kuluçka makinesinde saklamışlar

MARDİN (AA) - Mardin'i Midyat ilçesinde kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, araçtaki kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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