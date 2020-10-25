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Yerel Kaçak maske üreten fabrikaya operasyon
Yerel

Kaçak maske üreten fabrikaya operasyon

Bursa'da emniyet güçleri, İnegöl ilçesi Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında gerekli izinler alınmadan maske üretildiği ihbarı üzerine fabrikaya baskın yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:49:00 -
Kaçak maske üreten fabrikaya operasyon

Operasyonda, kumaş imalat fabrikası olan binanın bir bölümüne maske üretimi için gerekli bir makineyle ilgili malzemelerin konulduğunu ve çok sayıda maske üretildiğini tespit etti. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zabıta ve İnegöl OSB Müdürlüğü görevlilerinin de hazır bulunduğu operasyonda, 117 bin 500 adet kullanıma hazır paketlenmiş yüz maskesi, 35 bin 100 adet yarı mamül yüz maskesi, maske üretiminde kullanılan makine, 12 top maske kumaşı ve boş maske kutuları ele geçirildi. İş yeri sahibi E.H. hakkında işlem başlatılırken maskelerin üretildiği alan mühürlendi.

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