Kaçak maske üreten fabrikaya operasyon

Operasyonda, kumaş imalat fabrikası olan binanın bir bölümüne maske üretimi için gerekli bir makineyle ilgili malzemelerin konulduğunu ve çok sayıda maske üretildiğini tespit etti. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zabıta ve İnegöl OSB Müdürlüğü görevlilerinin de hazır bulunduğu operasyonda, 117 bin 500 adet kullanıma hazır paketlenmiş yüz maskesi, 35 bin 100 adet yarı mamül yüz maskesi, maske üretiminde kullanılan makine, 12 top maske kumaşı ve boş maske kutuları ele geçirildi. İş yeri sahibi E.H. hakkında işlem başlatılırken maskelerin üretildiği alan mühürlendi.