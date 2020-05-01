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Aktüel

Kaçak kazıya suçüstü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:24:03 -
Kaçak kazıya suçüstü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü Sofraz Çayı Kral Anıt Mezarı mevkisinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçerek bölgeye gitti. Jandarma ekipleri burada kaçak kazı yapan M.Ü. ile M.U’yu yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar jandarma karakoluna götürülürken şahısların kazı esnasında kullandıkları aletlere de el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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