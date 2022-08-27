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Yerel Kaçak kazıcılara suçüstü
Yerel

Kaçak kazıcılara suçüstü

Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 11:59:00 -
Kaçak kazıcılara suçüstü

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Nevruz Ormanları Hüseynik mevkiinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşmaları üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri şüphelilerin suç üstü yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli kazı yaptıkları esnada kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.

Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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