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Aktüel

Kaçak kazı yaptıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakalandılar

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:27:37 -
Kaçak kazı yaptıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakalandılar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 kişi kazdıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö, A.Ö.Ö. ve M.O'yu kazdıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada, bir otomobil ile kazma, kürek, testere, matkap, tornavida, elektrik kablosu gibi kazı aletleri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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