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Yerel Kaçak kazı yapan zanlılar gözaltına alındı
Yerel

Kaçak kazı yapan zanlılar gözaltına alındı

Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:11:00 -
Kaçak kazı yapan zanlılar gözaltına alındı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik istihbarat çalışması yürüttü.

Bafra ilçesi Müstecep Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen sivil ve resmi jandarma ekipleri, tapulu arazilerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.S. (63), R.G. (44), N.Ö. (52) ve A.D'yi (57) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

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