Kaçak HGS kaç gün içinde ödenmeli? Kaçak HGS geçiş ücreti kaç günde ödenir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanununda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 Temmuz'da yürürlüğe girdiği, kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yer aldığı hatırlatıldı.

Tebliğe göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak, 15 ile 45 gün arasında geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak. Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.

HGS ceza sorgulama nasıl yapılır?

HGS cezası nasıl ödenir sorusunu merak eden araç sürücüleri, cezalarını internet üzerinden ödeyebilmektedir. Bunun için, öncelikle HGS cezanızı internet üzerinden sorgulamalısınız. HGS cezası sorgulama işlemi, Karayolları Genel Müdürlüğünün Geçiş İhlali Sorgulama Sayfası üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sayfada araç plakanızı girerek HGS'siz için ceza sorgulaması yapabilirsiniz.

HGS cezası nereye ödenir?

HGS cezası nasıl ödenir sorusunu birkaç farklı şekilde yanıtlayabiliriz. HGS cezanızı ilk olarak HGS bakiye yükleme noktalarından ödeyebilirsiniz. İkinci olarak ise PTT ödeme noktalarından gecikmiş HGS cezanızı tebligat ve manuel sorgulamayla yaptırabilirsiniz.

HGS cezanızı anlaşmalı bankalardan online olarak da ödeyebilirsiniz. HGS bakiye yükleme noktalarından ve PTT ödeme noktalarından cezanızı öderken kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir. HGS bakiye yükleme noktalarından gecikmiş borcunuzu peşin ya da banka kartıyla yapabilirsiniz. PTT ödeme noktalarından ise gecikmiş HGS borcunuzu nakit olarak yatırabilirsiniz.

HGS cezası ödemesi anlaşmalı bankalar hangiler?

Karayolları Genel Müdürlüğünün anlaşmalı bankaları öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz:

Akbank

Finansbank

Ziraat Bankası

Yapı Kredi Bankası

Garanti Bankası

Vakıfbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Aktif Bank

HSBC

TEB

Halkbank

Denizbank