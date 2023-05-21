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Yerel Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-21 14:02:00 -
Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı -.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen düzensiz göçmenleri taşıyan 34 RY 7113 plakalı hafif ticari araç, Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanışment köyü yakınlarında devrildi.

Kazada 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 10 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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