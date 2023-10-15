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Gündem Kaçak göçle mücadelede özel harekat desteği
Gündem

Kaçak göçle mücadelede özel harekat desteği

Yeniakit Publisher
2023-10-15 00:45:00 -
Kaçak göçle mücadelede özel harekat desteği

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahı üzerindeki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kırklareli'nde emniyet tarafından oluşturulan uygulama noktalarına özel hareket timi de katıldı.

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahı üzerindeki Türkiye - Bulgaristan sınırındaki Kırklareli'nde, emniyet ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli emniyeti tarafından, oluşturulan uygulama noktalarında kaçak göçmenlerle daha etkin mücadele edilebilmesi için özel harekat timi desteği de sağlandı.

Emniyet, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız yapılacağı vurgusu yaptı.

Kaçak göçmenlere operasyon
Kaçak göçmenlere operasyon

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Kaçak göçmenlere operasyon
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