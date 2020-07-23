Kaçak FETÖ'cülerin yeni mesleği ortaya çıktı! 100 milyon euro yatırmışlar

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde koruma altına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı teröristlerin, ticari yatırımlara yöneldiği ortaya çıktı.

Türkiye'den kaçırılan paraları kaynak kullanıyorlar

Yatırımların kaynağı ise Türkiye'den kaçırılan ya da kendi bankaları aracılığı ile transfer edilen paralar. Emlak ve inşaat yatırımları ile Türkiye'den gelip çalışamayan terör örgütü mensuplarına istihdam oluşturuluyor, işyerleri açılması için destek olunuyor.

100 milyon euro destek

Büyük araziler alıp buralara konut ya da işyeri- konut projeleri geliştiriliyor. Ayrıca, Alman hükümeti ve yerel yönetimlerle proje bazlı çalışmalar yapılıyor.

Bu amaçla, Hollanda'da FETÖ'nün denetiminde olan bir bankadan kısa süre önce, Offenbach'taki Samanyolu-Zaman binasında bir dönemler yöneticilik yapan kişiye 100 milyon euro gönderildiği belirtildi. Paranın Amsterdam'dan, Frankfurt- Offenbach'a aktarıldığı öğrenildi.