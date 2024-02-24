Kaçak eşya, lüks araç ele geçirildi! Gümrük ekibinin gözünden kaçmadı: Tam 508 milyon Türk lirası değerinde

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ilk operasyonda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ İlinde yapılan muhtelif operasyonlarda yaklaşık 8 milyon Türk lirası değerinde yakalama gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda ise 150 milyon Türk lirası tutarında kamu zararı ortaya çıkarıldı.

508 milyon Türk lirası değerinde çeşitli ürün, eşya ve lüks araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin, Kocaeli ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 328 milyon Türk lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Son olarak, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün Ankara’da müşterek yürüttüğü operasyonda ise, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kontrol Merkezinin geliştirdiği program üzerinden yapılan tespit sonucu önce şüpheli bir tır takibe alındı.

Yakın takip sonucu güzergah ihlali yaptığı anlaşılan araca ekiplerce operasyon yapıldı. Tırda yapılan incelemeler sonucu aracın halatlarının kopuk, aracın dorsesinde bulunan Gümrük Güvenlik Mührünün olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine ekiplerin detaylı arama işlemine geçmesi üzerine fotokopi makinası, yazıcı, dermapen, koruyucu gözlük ve koruyucu maske cinsi muhtelif eşyalar ele geçirildi.

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Ele geçirilen kaçak eşyaların piyasa değerinin 11 milyon 751 bin 263 Türk lirası olduğu belirlendi. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dört ilde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda yaklaşık 22 milyon Türk lirası değerinde 7 adet lüks araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gümrük Muhafaza Birimlerince, başta kamu sağlığı ve güvenliği olmak üzere ülke ekonomimize tehdit oluşturan her türlü kaçakçılık faaliyetine izin verilmeden, yasa dışı ticaretle mücadeleye titizlikle devam edilmektedir." denildi.