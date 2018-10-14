Kaçak elektrik milletin sırtına yükleniyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA Güneydoğu Anadolu bölgesinde 6 ilde kaçak elektrik kullanan 90 bin abone mevcut. Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ) tarafından güvenlik güçleriyle girilen bölgelerde yılda en fazla iki defa sayaç okunabiliyor. Faturalarını itina ile ödeyen birçok vatandaş konuya tepkilerini dile getirerek ilgili bakanlığın biran önce harekete geçmesini istediler.

Ülkemizin sırtında kamburdur

“Güneydoğu Anadolu bölgesindeki en büyük problemlerden biri kaçak elektrik kullanımıdır. Vatandaşlar da bu konuda bizim aracılığımızla şikayetlerini gerekli bakanlıklara iletiyor ve bakanlıkların harekete geçmesini istiyor” diyen Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Bölge halkının kaçak elektrik kullanması, ülkemizin sırtında kamburdur. Bölgedeki elektrik kullanımı her yıl artmakta ve tahsil edilemeyen tutar halkımızın sırtına yüklenmektedir” dedi.

“Güneydoğudaki bazı illerde kullanılan kaçak elektrik, faturasını düzenli ödeyen vatandaşları zorlamaktadır” diyen Avukat Ali Aydın ise, “Öncelikle kaçak elektrik kullanan kişilerin belirlenip suç duyurusunda bulunulmalıdır. Sonra kaçak tespit edilirse belirlenen tarifeler üzerinden cezalı fatura gönderilir ve tahsilâtı yapılır” dedi.

“Sayaç okuyamıyoruz diye vazgeçmiyoruz!”

Öte yandan; konuyla ilgili görüştüğümüz Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (DEPSAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, yaptığı açıklamada “90 bin sayacı diğer aboneler gibi rutin olarak okuyamamaktan ziyade okuma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak, sayaç okuyamıyoruz diye de vazgeçmiyoruz. Bölgede güvenlik açısından bazı sıkıntılar var. Bunları güvenlik güçlerinin destekleri ile aşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman ekiplerimiz saldırıya uğruyor, araç ve gereçleri tahrip ediliyor, ekipteki arkadaşlarımız darp edilebiliyor. Kaçak elektrik kullanımı yasalarımıza göre suçtur. Sahada olduğu gibi hukuki zeminde de mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.