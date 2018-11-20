Kaçak elektrik kullanımını önleyen panolara saldırı: 7 kişi gözaltında

Dicle Elektrik, 3K (Kayıpsız, Kesintisi, Kaliteli) Enerji Projesi kapsamında Diyarbakır’ın Bismil ilçesine 27.5 milyon liralık yatırımla kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için 37 tane Alçak Gerilim Otomasyon Panosu (ASOP) kurdu. Ancak yapılan saldırılar sonucunda panolar kullanılamaz hale geldi.

Bir kişi tutuklandı

Kaçak elektrik kullanımını önleyen Alçak Gerilim Otomasyon Panolarına saldırarak tahrip ettiği belirlenen 7 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 6 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı.

Kırılan panoları yenilemek için çalışmalara yeniden başlandı.

Ya yakıldı ya da kırıldı

Olayla ilgili şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda yatırımlara devam eden Dicle Elektrik, ilkbaharda Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden olan Bismil’de 27.5 milyon liralık bir yatırım başlattı.

İlçedeki kurulu elektrik gücünü yüzde 37 oranında artırarak hem enerji kalitesini artıracak, hem de kesintileri sona erdirecek olan bu yatırımdan 6 mahallede 12 bin tüketicinin olumlu anlamda yararlanması planlandı.

Yatırım bölgesinde bulunan havai hatların tamamını yeraltına alan, yeni trafolar ve dağıtım panoları kuran, aydınlatma şebekesini yenileyen Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmalarında sona yaklaşılması, söz konusu bu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimleri harekete geçirdi.

Kimliği belirsiz kişiler, ne yazık ki çocukları da kullanarak son 20 gün içerisinde Fırat ve Akpınar mahallelerindeki 37 Alçak Gerilim Otomasyon Panosunu ya yaktı veya kırarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırganların, bazı panoların içerisinde bulunan malzemeleri çaldıkları da belirlendi.