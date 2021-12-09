Kaçak elektriğin zirve yaptığı şehirde öyle bir söz verdi ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu gezisi devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten sonra bugün de Şanlıurfa'da temaslarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Meslek Odaları, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşma Programı'na katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, çiftçilere bedava elektrik sözü verdi. Kılıçdaroğlu, "2 buçuk milyon taşlı toprak, ekilmeyen arazi var. Çiftçinin en büyük sorunlarından biri elektrik. Ödeyemiyor elektrik faturalarını. Benim Şanlurfa'ya bir sözüm olsun. Şanlıurfalılar bir yere yazsın. Yerel yönetimler geldiğinde bize büyükşehir belediyesini verin, elektriği bütün çiftçilere bedavaya vereceğiz. Sadece bedava vermeyeceğiz aynı zamanda da elektrikten kazanacak. Taşlı araziyi güneş tarlaları ile donatacağız. Çiftçilerle beraber yapacağız onlar da ortak olacaklar. Oradan elde edeceğimiz eletrikten kâr edecekler." dedi.