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Aktüel Kaçak avlanan 9 kişiye 41 bin 412 lira para cezası kesildi
Aktüel

Kaçak avlanan 9 kişiye 41 bin 412 lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:04:52 -
Kaçak avlanan 9 kişiye 41 bin 412 lira para cezası kesildi

ANTALYA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan denetimlerde Antalya ve Isparta bölgesinde kaçak avlandığı belirlenen 9 avcıya 41 bin 412 lira ceza uygulandı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararının yürürlüğe girmesiyle Müdürlüğün sorumluluk alanındaki Burdur, Isparta ve Antalya'da av sezonunun başladığı belirtildi.

Üç ildeki av koruma ekiplerince devlet avlaklarında kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 24-30 Ağustos tarihlerinde 394 avcının denetlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde Isparta ve Antalya il şube müdürlükleri sınırları içerisinde 9 kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 13 bin 635 lira idari yaptırım ve 27 bin 777 lira da tazminat olmak üzere toplam 41 bin 412 lira cezai işlem uygulanmıştır."

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