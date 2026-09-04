Kaçak avcıya 1,3 bilyon liralık şahin cezası!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Antakya ilçesinde koruma altındaki arı şahinini avladığı belirlenen kişiye, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 1 milyon 330 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim yaptı.
Denetimde, A.G'nin taşıdığı kovada 5'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 7 arı şahini bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince A.G'ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler, tedavileri için yaralı şahinleri de teslim aldı.