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Yerel Kaçak avcıları şikayet eden muhtara akılalmaz tehdit!
Yerel

Kaçak avcıları şikayet eden muhtara akılalmaz tehdit!

Antalya'da kaçak avcıları şikayet eden Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Yamansoy, kendisine yönelik tehdit mesajıyla karşılaştı. Kaçak avlanan bir dağ keçisinin derisini yüzen avcılar, kesik baş ve deriyi çardağa asıp muhtara not bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 09:08:00 -
Kaçak avcıları şikayet eden muhtara akılalmaz tehdit!

Antalya'nın İbradı ilçesi, Ürünlü Mahallesi'nde kaçak avcılar, yasak olmasına rağmen avladıkları dağ keçisini, sadece derisi ve kafası kalacak şekilde içini boşalttıktan sonra iple boynundan çardağa astı.

Asılı keçiyi ve üzerine bırakılan notu görenler şaşkınlık yaşadı. Keçinin üzerindeki notta, "Muhtar bu sana uyarıdır. Çevirdiğin dolaplar boyunu aştı. Ayağını denk al. Attığın adımlara dikkat et, yoksa sonuçları ağır olur" yazdığı görüldü.

Bölgede kaçak avcılığın engellenmesi için mücadele eden, fark ettiği avcıları da jandarmaya ihbar ederek, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerini korumaya çabalayan Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Yamansoy, kendisini hedef alan yazıya tepki gösterdi.

Tehdit ve intikam duygusuyla dağ keçisini avlayıp, iple boynundan asarak vahşet yapan kaçak avcılara seslenen Yamansoy, "Bir yıldır devamlı tehdit alıyorduk. En son tehdit beni kamçıladı. Artık ne gerekiyorsa boyun eğmeyeceğim. Bunu yapan avcı gurupları belli. Hepsi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

Tehdit notundan dolayı hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Yamansoy, korunmasına yönelik yardım talep etti.

 

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