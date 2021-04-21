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Gündem Kaç yıllık gazeteci geçiniyor, renklerin karşılığını bile bilmiyor! Ayşenur Arslan, yine çuvalladı
Gündem

Kaç yıllık gazeteci geçiniyor, renklerin karşılığını bile bilmiyor! Ayşenur Arslan, yine çuvalladı

40 senelik gazeteci geçinen Ayşenur Arslan'ın pasaport renklerinin karşılığını bile bilmediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 23:17:00 -

40 yıllık gazeteci geçinen Ayşenur Arslan, yine kendini rezil etti.

Halk TV'deki programında konuşan Arslan'ın pasaport renklerinin karşılığını bile bilmediği ortaya çıktı.

Arslan, "Bu gri pasaport olayı var ya... Gri pasaport, resmi görevli demek. Yani kamu adına belli bir süre. Mesela yeşil pasaport, diplomatik pasaporttur. Kırmızı pasaport devlet büyüklerine." şeklinde yanlış bilgi vermeye kalktı.

Ayşenur Arslan, "Kırmızı diplomatik, yeşil üst düzey devlet memurları, gri de süreli, mesela devlet size 3 aylık bir görev verdi, bir yere gideceksiniz. Bittiği tarihte pasaportsuz kalıyorsunuz." ifadelerini duymasının ardından ise kendini "Hiç onlarla aram olmadığı için..." diyerek savunmaya çalıştı.

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Yorumlar

mert

ceeehaapeeeeli mallar böyle provakatif ve %100 yalan yayın yapan kazurata kayıtsız şartsız iman ediyor
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Poyraz

Pacalarindan cehalet akıyor bu zavallilarin ama hala bunların peşinden koşan koyunlar var. Vah ki ne vahhh
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