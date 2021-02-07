Korona aşısı kime ne zaman yapılacak? CoronaVac aşısına ülkemizde acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak Perşembe günü itibariyle 81 ilde aşılama çalışmaları başladı. Sağlık çalışanlarının ardından bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlara ilk doz aşılar uygulandı. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

Kaç yaşa koronavirüs aşısı yapılıyor? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalanlar ile çalışanlara aşı yapıldıktan sonra 90 yaş üstüne aşı yapılmaya başlandı. Ardından 85 yaş ve üstü aşılanmaya başlandı. Son olarak ise 75 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı. Son parti aşıların test çalışmaları tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü vatandaşlara randevu ile aşı yapılmaya başlanacak.

Sağlık Bakanlığı anlık olarak aşı olanların sayısını paylaşıyor. 7 Şubat Pazar akşamı 21.00 itibariyle Türkiye’de 2.612.700 kişiye aşı yapıldı.