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Sağlık Kaç yaşa koronavirüs aşısı yapılıyor? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?
Sağlık

Kaç yaşa koronavirüs aşısı yapılıyor? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Kimler korona aşı randevusu alabilir? Koronavirüs salgının bitmesi için toplumların büyük kısımlarının aşılanması gerekiyor. Aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Vatandaşlar aşı sırasının kendilerini gelip gelmediğini kimlere ne zaman aşı yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman aşı olacak? Kime korona aşısı yapılıyor? Kaç yaşa korona aşısı oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 21:04:00 -
Kaç yaşa koronavirüs aşısı yapılıyor? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Korona aşısı kime ne zaman yapılacak? CoronaVac aşısına ülkemizde acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak Perşembe günü itibariyle 81 ilde aşılama çalışmaları başladı. Sağlık çalışanlarının ardından bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlara ilk doz aşılar uygulandı. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

Kaç yaşa koronavirüs aşısı yapılıyor? Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalanlar ile çalışanlara aşı yapıldıktan sonra 90 yaş üstüne aşı yapılmaya başlandı. Ardından 85 yaş ve üstü aşılanmaya başlandı. Son olarak ise 75 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı. Son parti aşıların test çalışmaları tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü vatandaşlara randevu ile aşı yapılmaya başlanacak.

Sağlık Bakanlığı anlık olarak aşı olanların sayısını paylaşıyor. 7 Şubat Pazar akşamı 21.00 itibariyle Türkiye’de 2.612.700 kişiye aşı yapıldı.

18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

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18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?

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